VIDEO JA FOTOD | Eestlased lähevad nädalavahetusel Langel MM- ja EM-etapil kõrgeid kohti püüdma

„Kodukrossiga on ikka väike pinge. Kui seda ei oleks, siis see poleks hea. Aga me oleme piisavalt tugevad, et teha oma asja,“ sõnas Varik tänasel pressikonverentsil.

Külgkorvide MM-sarjas on seni toimunud kolm etappi: Hollandis, Tšehhis ja Belgias. Heitlus esikohale on kõigil etappidel olnud väga pingeline ning pole kahtlust, et nii saab see olema ka Langel. MM-i liidrid on hetkel 117 punktiga Hollandi – Tšehhi paar Etienne Bax / Ondřej Čermák. Varik / Kunnasel on teisel kohal olijatena 113 punkti. Eesti ekipaaže on Langele hetkel registreerunud viis.