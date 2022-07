Arvamusfestivalil arutletakse Eesti pallimängualade käekäigu üle Euroopas

Aruteluring algab 12. augustil kell 12.00 ning kannab pealkirja „Kuidas muuta Eesti klubid Euroopas edukaks?“ ning osalejateks on Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) president Aivar Pohlak ja Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur. Lisaks on kinnitamisel veel kaks osalejat. Arutelu juhib EJLi arendusdirektor Mihkel Uiboleht. Vestlusringis räägitakse sellest, et lisaks sportlikule ja majanduslikule tähtsusele kannab klubide edu Euroopas endas ka rahvus- ja ühtsustunde tekitamise olulisust.