Rasmus Mägi osaleb pühapäeval Pärnu kergejõustikuõhtul

Võistlusõhtu peaalaks tõotab kujuneda harva kergejõustiku võistlusprogrammi kuuluv 300 meetri jooks. Pärast eilset Stockholmi Teemantliiga etapil 400 meetri tõkkejooksus saavutatud neljandat kohta kinnitas Mägi, et osaleb Pärnus 300 meetri distantsil.

Starti on tulemas ka Ken-Mark Minkovski, Robin Sapar, Lukas Lessel, Ats Kivimets ja mitmed teised Eesti kiiremad. Staadioni rekord on eelmisest aastast 32,89 sekundiga just Rasmus Mägi nimel. Eesti rekordi (32,24) püstitas Marek Niit kaheksa aastat tagasi Itaalias.