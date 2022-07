UFC-s vormitakse uut superstaari! Kireva eluteega täht sammub võidult võidule

Vabavõitlussarjas UFC on läbi aastate olnud palju staare, kuid vähe tõeliseid superstaare, kelle tuntus jõuab ka tavainimesteni. Praegu nähakse, et nimetatud kategooriasse võiks kerkida nigeerlane Israel Adesanya, kes on võitlejaks sirgunud Uus-Meremaal.