Rally Estonia ajaks Eestisse sissesõidukeelu saanud venelased tahavad osaleda Soome rallil

Kui Soome MM-rallit korraldav AKK on otsustanud sarnaselt Rally Estoniale, et ei luba Venemaa ja Valgevene rallimehi võistlema, siis Takomo ralli kuulub põhjanaabrite R-Rallicupi sarja ja seda korraldab Soome autospordiliit.

R-Rallicupi koordinaator Marko Riihimäki ütles Rallit.fi-le, et Grjazini registreerimine on tema jaoks üllatus.

„Ma ei ole arvestanud, et selline nimi on võistlejate nimekirjas. Pean nüüd võistluse korraldajaga asja arutama,“ ütles Riihimäki.

Ta tunnistas, et ei oska öelda, mis otsus langetatakse. „Me pole seda teemat varem arutanud. Olukord on üsna uus ja selle üle tuleb praegu aru pidada,“ jätkas Riihimäki. „Võib-olla on see minu enda arvamus, aga ehk peaks meil kõigil olema sellise juhtumi puhul ühtne joon.“