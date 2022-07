FOTOD | Tallinnas tehti algust WTA turniiri pallilaste koolitamisega

Treeningpäevi toimub peale Tallinna veel kaks - 27. juulil Pärnus ja 18. augustil Tartus. Treeningpäevade tulemusena valitakse välja 60 pallilast, kelle ülesanne on aidata WTA turniiril osalevaid mängijaid ja kohtunikke. Ainuüksi Tallinna treeningpäevale on registreerunud 79 last erinevatest Tallinna tenniseklubidest.

Pallilaste treeneri Evelin Vaino sõnul peavad turniirimängud sujuma ladusalt ja täpse ajagraafiku alusel. „Pallilaste ülesanne on olla võistleja ja kohtuniku abiline ning tagada, et tennisepallid on õigel ajal õiges kohas. Väga oluline on olla ka tähelepanelik ja abivalmis,“ rääkis Vaino. Pallilaste treeningpäevale said registreeruda üle 10-aastased tennisemängijad, kelle oskuste hulgas on ka punktide lugemine.