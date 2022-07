PSG uus direktor soovib Messist ja Neymarist lahti saada

Lisaks uuele spordidirektorile plaanib PSG õige pea ametisse nimetada ka uue peatreeneri, kelleks saab suure tõenäosusega endine Nice' juhendaja Christophe Galtier. Nende kahe mehe toel plaanib valitsev Prantsusmaa meisterklubi viia läbi korraliku noorenduskuuri ning Hispaania ajakirjaniku Pedro Morata sõnul tähendaks see ka 35-aastasest Messist ja 30-aastasest Neymarist loobumist.

Neymari praegune leping kehtib kuni 2027. aastani ning 35 miljoni eurose aastapalga juures ei ole see Pariisi klubile just odav lõbu. Sama kehtib ka Messi kohta, kes teenib aastas koguni 60 miljonit eurot, aga PSG „õnneks“ on tema leping juba aasta pärast lõppemas.