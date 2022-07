Endise maailmameistri sõnul teeb Red Bull kõik, et Verstappen oma tiimikaaslast edestaks

1996. aasta maailmameistri sõnul ei olnud Red Bull sugugi rahul, et Verstappen kahel järjestikusel etapil Perezile alla jäi ning seetõttu tehti viimase etapi eel auto juures korrektuure. „Max on midagi avastanud, sest ta domineeris seda nädalavahetust täielikult ning Sergio ei saanud talle kordagi ohtlikuks. Nad (Red Bull) on midagi korraldanud,“ rääkis Hill F1 Nation nimelisele taskuhäälingule.

„Mul on tunne, et nad on teinud midagi Maxi aitamiseks, sest ta ei ole seda tüüpi inimene, keda Sergiole allajäämine ei heidutaks. Ma arvan, et nad on olukorra muutmiseks vaeva näinud. Ilmselt puudutab asi peamiselt auto esiosa. Nad on vist sealsest alajuhitavusest lahti saanud ja see sobib Maxile väga hästi,“ lisas Hill.