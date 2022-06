Koondise debütant Matthias Tass: mäng tuli šokina, aga see on hea õppetund

„Selline mäng ajab vihaseks, sest me teame, milleks oleme suutelised. Tean, et meie meeskond on igal õhtul võimeline Saksamaad võitma. Aga ma ei tea, miks täna polnud see õhtu,“ nentis 57:88 kaotuse järel Matthias Tass. „Ma ei teadnud, mida oodata. Ma polnud Eesti koondise eest varem mänginud ja olen füüsilisest tasemest üllatunud. Mäng tuli šokina, aga see on hea õppetund nii mulle kui teistele meestele.“