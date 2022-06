Kotsar suurest kaotusest: vastaste agressiivsus ehmatas meid ära

Kotsar kohtumise alguses liialt palju palli ei saanud, ent just tema tassis meeskonda teisel veerandil. Kohtumise lõpuks tõi ta koondise parimana 13 punkti (visked platsilt 6/12) ja võttis maha seitse lauda. 25aastase tsentri sõnul polnud see kuigi suur probleem, et matši alguses pall temani ei jõudnud. „Tean ja usun piisavalt meie tagamängijatesse, et läbi mängu rääkides leiame vabu kohtasid. Kui alguses mulle ei tule, siis ei tule. Küll nad teevad korrektuurid,“ selgitas ta.

Saksamaa tegi sotid selgeks kolmandal veerandil, mille nad võitsid lausa 36:16. Sellega oli mäng sisuliselt ka tehtud. „Ei ütleks, et usk kadus ära, aga nad tulid agressiivsemalt peale ja see ehmatas meid ära. Sinna see läks,“ oli Kotsar pettunud. „Nad ei üllatanud ja ei teinud palliplatsilt otseselt midagi erilist, millele me poleks vastu saanud. Meil jäi puudu füüsilisust ja agressiivsusest. Pigem oli kaitse ja kaitselauad, nad said sealt 18 palli ja lihtsad punkte. Julgen väita, et oma pooltest ründelaudadest nad said punktilisa.“