Max Verstappen kommenteeris vormelimaailmas puhkenud rassismiskandaali

Valitsev maailmameister ütles Sky Sportsile, et tema äi pole mingil juhul rassist, kuid selliste sõnade - „väike neeger“ - kasutamine on kindlasti lubamatu.

„Ma arvan, et sõnad, mida kasutati, kuigi me elame teises kultuuriruumis kui siis, kui olime noored, on lubamatud. Aga ma olen Nelsoniga [Piquet] koos aega veetnud ja tean, et ta pole rassist. Ta on tegelikult väga lahe ja vaba olemisega mees. Ta rõhutas ka ise oma avalduses, mille ta tegi, et tema sõnakasutus oli vale,“ lausus hollandlane.