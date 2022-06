Eesti teatenelik sai Teemantliiga etapil viienda koha, Rasmus Mägi lõpetas neljandana

Teivashüppes tegi vägeva võistluse rootslane Armand Duplantis, kes ületas teisel katsel 6.16. See on kõrgus, mida pole kunagi varem välistingimustes ületatud. Teivashüppe maailmarekord on endiselt 6.20, millest 22-aastane rootslane sai jagu tänavu sisetingimustes.