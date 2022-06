Nõmme ajaloolised tenniseväljakud on värskelt renoveerituna taas avatud

Forus Grupi omanik ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa on põnevusega jälginud Nõmme väljakute käekäiku. „Vanade asjade ellu äratamine on omamoodi nostalgiline protsess, mis kutsub esile kogukonna ühtekuuluvust,“ lisas Sõõrumaa. „Elujõulistest klubidest kujunevad sageli ka teatud mõttes piirkonna tõmbekeskused. Klubielu on siin tihedalt nõmmekatega seotud ja saame selle kogukonna tekkimist oma silmaga näha ja sellele kaasa aidata.“

Nõmme Linnaosa vanem Karmo Kuri tõi välja, et samal kinnistul on kunagi asunud ka linna paraadplats. „Nõmme tennisklubi põhikiri registreeriti juba 17. juuli 1929. aastal, kuid väljakud rajati alles kolmekümnendate lõpus. Veel 1934. aasta Nõmme lll laulupäeval koguneti siinsel platsil,“ lisas Kuri, soovides Forus Spordikeskus Nõmmele pikka iga ja häid suhteid naabritega. „Linnaliikluse ja keskkonna seisukohast on eriti oluline, et spordirajatised asuksid kodu lähedal. Siia Hiiule saab õnneks mugavalt nii rongi kui bussiga ja kiirelt ka rattaga või jalgsi.“

Esimeses ametlikus tennisematšis värskelt avatud väljakutel kohtusid omavahel rohkete tiitlitega pärjatud noored Eesti tennisistid Alexander Georg Mändma ja Kristjan Tamm. Tasavägise matši võitis Tamm.

Forus Spordikeskus Nõmme kuue väljaku katteks on vaipkattel põhinev hübriid-saviliivakate TopClay, mis on oma mänguomadustelt sarnane naturaalse savi-liiva väljakuga. Kogu väljakute konstruktsioon on vett läbilaskev ja seetõttu saab väljakut kasutada kohe pärast vihma. TopClay kattega väljakute hooldustööd on oluliselt väiksemad ja pikendavad väljaku kasutus- ja mänguaega.

Lisaks välisväljakutele on tennisekeskuses ka ühe väljakuga sisehall, mida lähiaastatel ootab samuti ees uuendus.

Nõmme välisväljakuid haldab Tondi Tennisekeskus OÜ, kellel on pikaajaline sellekohane kogemus Forus Spordikeskustes Tondil ja Viimsis, mis opereerib kokku üle 30 väljaku.

2019. aastal korraldas Tallinna Linnavaraamet konkursi keskuse arendaja ja operaatori leidmiseks. Konkursi võitis Urmas Sõõrumaale kuuluv Hiiu Spordikeskus OÜ, kelle ülesandeks jäi väliväljakute täielik renoveerimine ja uue tänapäevase tennisehalli rajamine.