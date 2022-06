Mis saab Meistrite Liigast välja jäänud BC Kalev/Cramo eurohooaja plaanidest edasi?

Möödunud nädalal selgus, et Kalev/Cramot tulevaks hooajaks FIBA Meistrite Liigasse ei võetud. Eesti klubidest pääses kvalifikatsiooniturniirile tänavune riigi meister Pärnu Sadam.

Kalev/Cramo loodab nüüd osaleda FIBA Europe Cupi sarjas. „Reedel on sarja registreeritud klubide deposiidi maksmise tähtpäev,“ sõnas Delfile klubi mänedžer Ramo Kask , kelle sõnul on Kalev/Cramo 10 000 euro suuruse deposiitmakse ära teinud. „Ootame sealt vastust, loodame saada otse põhiturniirile.“

Kase sõnul jätkab klubi Europe Cupi teekonnaga ka juhul, kui selgub, et nad peavad eurohooaega kvalifikatsioonist alustama.

Samal ajal töötab meeskond ka koosseisu kokkupanemise nimel. Kui palju Meistrite Liigast väljajäämine komplekteerimisplaane mõjutas? „Otseselt ei mõjutanud, eurosari on ikka eurosari. Kui vaadata, missugused tiimid FIBA Europe Cupil on mänginud, siis midagi lihtsat seal pole,“ märkis Kask.

Kalev/Cramoga on seni uue mängijana liitunud lõppenud hooajal Pärnu Sadamas mänginud Hugo Toom, kellega klubi sõlmis kaheaastase lepingu. Lisaks on Kalevil eelmisest hooajast kehtiv leping Kristjan Kitsinguga .

Kuluaarides on räägitud, et klubi on lähedal Taavi Jurkatamme palkamisele, kes möödunud hooaja veetis KK Viimsi/Sportlandis. „Ei kinnita ega lükka ümber,“ kommenteeris Kask. „Ootame koondisemängud ära, siis vaatame edasi. Arutelud käivad praegu paljude mängijatega.“