Läänemaal toimub vaatemänguline maastikusõiduvõistlus

Liivaseid tõuse, metsavahelisi lõike, mudatakistusi, kraavide läbimisi ning rabapinnast sisaldaval rajal toimuvat on publikul võimalik vähese jalavaevaga mugavalt jälgida. „Kui esimeseks aastaks valmistasime ette vaid raja, siis teiseks võistluseks mullu samas kohas tegime ka ligipääsurajad publikule,“ rääkis võistluse peakorraldaja Vallo Aljas. „Nii pääsesid pealtvaatajad mullu ja pääsevad ka tänavu hõlpsalt parematesse vaatamispaikadesse ega pea valmistuma mudas sumpamiseks.“

Ehkki Ridala Offroadi ajalugu on pikem, toimub võistlus Nõmmemaa külas kolmandat korda. „Rada on üsna sarnane möödunudaastasele, kuid mõnevõrra lühem.“ Põhivõistluse raja pikkus on umbes neli kilomeetrit.