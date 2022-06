Meistriliiga poolaasta auhinnad: MVP Tamm, parim treener Kožuhhovski, esiletõusja Ivanov ja teised

Parim treener: Roman Kožuhhovski (Kuressaare). Saan aru, et spordisõbral tekib kohe küsimus: oot-oot, meistriliiga parim treener on Kožuhhovski, kelle juhendatud U21 koondis kaotas viimases valiktsüklis kõik kümme kohtumist väravate vahega 0:32? Ühest küljest on see tõesti plekk tema renomeel, aga teisalt hindame praegu mehi ainult ja ainult meistriliiga tulemuste põhjal ning ukrainlane on pannud Kuressaare suurepäraselt mängima. Saarlastel on sel aastal sisse lipsanud ka paar paha kaotust (0:1 Tammekalt ja 1:3 Vapruselt), aga veel enam on neil õnnestumisi.