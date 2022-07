Twitch, Netflix, YouTube. Miks vormeliässad otseülekandes arvutimänge mängivad ja F1 sellest kõigest kasu lõikab?

Arvutimängude mängimine ja nendest otseülekannete tegemine on vormelisõitjate seas muutunud iga aastaga üha populaarsemaks. Iial aga ei tea, millal võib mänguhoos mõne vale sõna ütlemine sportlasele saatuslikuks saada. Nii läks Jüri Vipsiga , kes kasutas möödunud nädalal otseülekande platvormil Twitch sõjamängu „Call of Duty“ mängides n-sõna ja kutsus roosat geide värviks – seetõttu visati ta Red Bulli noorteprogrammist välja.

F2 tiim Hitech andis Vipsile siiski uue võimaluse ja laseb tal hooaja lõpuni vormel 2 sarjas edasi võistelda. Hitechi tiimi pealik Oliver Oakes väljendas aga pikas teates üllatust, et Vips üldse sellise asjaga tegeles. „Ma ei tea, miks ta nii ütles ja miks ta sellisel ajal „Call of Dutyt“ otseülekandes mängis. On asju, mis aitavad karjäärile palju rohkem kaasa!“