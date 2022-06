Kurioosum: Wimbledoni teise ringi matšile tulnud prantslane unustas maha kõige tähtsama

On elementaarne, et kooli tuleb kaasa võtta aabits, randa minnes päevitusriided ning tennisemängul võiks abi olla reketist. Suur oli Prantsuse tenniseässa Ugo Humberti (ATP 112.) üllatus, kui ta avastas Wimbledoni teise ringi mängu eel kotist reketit võttes, et just see tal maha jäigi.