Brasiilia koondise peatreener nimetas Neymari endiseid juhendajaid „eesliteks“

61-aastase brasiillase sõnul ei mõista ta treenereid, kes on Neymari ääreründaja positsioonil mängitanud: „Vahepeal räägitakse, et Neymar teeb keskel mängides liiga palju eksimusi, aga oma loovusega otsustab ta mänge. Neid treenereid, kes kasutavad Neymari äärel, kutsun ma eesliteks!“ rääkis Tite Sexta Estrella nimelisele taskuhäälingule, et Neymar peaks ilmtingimata mängima kesktormaja või trequartista (ründaja all loovas rollis) positsioonil.