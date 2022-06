TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus tugevat Saksamaad

Saksmaa korvpallikoondis ei tule Tallinnasse nalja tegema. MM-i valikturniiri esimeses ringis saadi Eestilt lüüa ja pole vähimatki kahtlust, et nad ihkavad korraldada neljapäeval Saku suurhallis kättemaksuaktsiooni. Jõudu on neil varasemast rohkem, koosseisus on kaks NBA-s pallivat mängijat Dennis Schröder ja Isaac Bonga, lisaks veel viimati Moskva CSKA-s mänginud Johannes Voigtmann.

„Kui tahame võidu eest võidelda – ja seda me muidugi tahame –, peame kaitses olema tublid,“ nentis Eesti koondise peatreener Jukka Toijala. „Kui me ei saa kaitses kiire Schröderiga hakkama, oleme hädas. Peame mängima võistkondlikku kaitset, mis lõpeb tugeva lauavõitlusega. Tuleb olla sellisel tasemel, et võitmiseks ei peaks viskama kolmeseid 60% tabavusega.“

Koondis on viimased paar nädalat harjutanud täies koosseisus. Toijala hinnangul on seis hea. Ta tõdes, et nagu suviti ikka, kipub mõnel mängijal olema liiga vähe mängupraktikat, kuid lisas, et see probleem kimbutab ilmselt kõiki meeskondi.

Lisaks Saksamaale kohtub Eesti selles valiktsüklis ka Iisraeliga. Alagrupist edasipääsemiseks oleks tarvilik viimasest kahest mängust võita vähemalt üks, aga piisaks ka sellest, kui Poola libastub vähemalt korra.