BLOGI JA FOTOD | Kolmandal veerandajal lagunenud Eesti sai sakslastelt sauna. Meie koondise ohustaja alistas Iisraeli

Christian Sengfelder viskas külaliste kasuks 23 punkti ja võttis maha üheksa lauda, neist lausa neli meie korvi alt. Isaac Bonga toetas teda 21 ja Dennis Schröder 14 punktiga, viimane neist andis lisaks üheksa korvisöötu.

Eesti koondise parimatena tõid Maik-Kalev Kotsar 13, Sander Raieste 12 ja Matthias Tass 10 silma.

Kuna Poola koondis võitis täna oma koduväljakul Iisraeli lisaaja järel 90:85, jääb Eesti meeskonna edasipääs viimase vooru otsustada. Meie koondis mängib pühapäeval võõrsil Iisraeliga ja poolakad samal ajal samuti võõrsil Saksamaaga.

Tänane Poola võidumäng oli seejuures vägagi dramaatiline, sest Iisrael juhtis veel pool minutit enne normaalaja lõppu nelja punktiga (78:74), kuid Jaroslaw Zyskowski lõpusekundite kolmene päästis poolakad lisaajale.

Meie koondisel on enne viimast kohtumist sarnaselt Poolale ja Iisraelile kaks võitu ja kolm kaotust, Saksamaal on liidrina neli võitu. Poola vajab edasipääsuks kindlasti võitu ka Saksamaa üle, sest omavaheliste mängude arvestuses jäävad nad alla nii Eestile kui Iisraelile. Kuna MM-valiksarja teise ringi võetakse kaasa kõik võidud ja kaotused, peaks ka sakslastel motivatsiooni jätkuma, et Poola alistada.



Enne mängu:

Saksmaa korvpallikoondis ei tule Tallinnasse nalja tegema. MM-i valikturniiri esimeses ringis saadi Eestilt lüüa ja pole vähimatki kahtlust, et nad ihkavad korraldada neljapäeval Saku suurhallis kättemaksuaktsiooni. Jõudu on neil varasemast rohkem, sest koosseisus on kaks NBA-s pallivat mängijat Dennis Schröder ja Isaac Bonga ning viimati Moskva CSKA-d esindanud Johannes Voigtmann.

„Kui tahame võidu eest võidelda – ja seda me muidugi tahame –, peame kaitses olema tublid,“ nentis Eesti koondise peatreener Jukka Toijala kaks päeva enne kohtumist. „Kui me ei saa kaitses kiire Schröderiga hakkama, oleme hädas. Peame mängima võistkondlikku kaitset, mis lõpeb tugeva lauavõitlusega. Tuleb olla sellisel tasemel, et võitmiseks ei peaks viskama kolmeseid 60% tabavusega.“

Lisaks Saksamaale kohtub Eesti selles valiktsüklis veel Iisraeliga. Alagrupist edasipääsemiseks oleks tarvilik viimasest kahest mängust võita vähemalt üks, aga piisaks ka sellest, kui Poola libastub vähemalt korra.