Juba kolmas Liverpooli ründemängija lahkus sel suvel klubist

Minamino on kolmas ründav mängija, kes sel suvel klubist lahkunud. Belgia koondise ründaja Divock Origi leping Liverpooliga lõppes ning ta siirdus AC Milani. Senegallane Sadio Mane läks 32 miljoni euro eest Müncheni Bayernisse.

Liverpool on seni teinud kolm ostu. Märkimisväärseimaks tehinguks on Uruguay koondise ründaja Darwin Nunezi palkamine. Nunez, kelle eest maksis klubi 75 miljonit eurot, lõi möödunud hooajal Lissaboni Benfica särgis 41 mänguga 34 väravat. Lisaks on Liverpool ostnud Fulhamist ründava poolkaitsja Fabio Carvalho ja Aberdeenist kaitsja Calvin Ramsay.