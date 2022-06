Kodupubliku lemmik langes Wimbledonil juba teises ringis konkurentsist

Garcia kiitis võidu järel Raducanut ja rääkis, kuidas on Wimbledoni peaväljakul kodupubliku lemmiku vastu mängida. „Emma on suur mängija, kes mängis kodusel turniiril. Ta tõestas, et suudab suurel areenil väga hästi mängida,“ vahendas BBC prantslanna sõnu. „Olen Prantsusmaalt ehk tean, kuidas käivad asjad Roland Garrol. On aus, et siin toetatakse Emmat ja loomulikult jääb see mulle heaks mälestuseks. Tunnen siin alati suurt austust.“