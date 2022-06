Eesti ja Saksamaa mänguks avatakse Saku Suurhallis ligi 800-kohaline lisatribüün

Kuna korvpallisõprade huvi on olnud suur ja piletid on sisuliselt välja müüdud, on Eesti Korvpalliliit avamas ligi 800-kohalist lisatribüüni. „Selleks, et kõik huvilised saaksid mängule saalist kaasa elada, avab Eesti Korvpalliliit mänguks lisatribüüni. See annab ligi 800 inimesele võimaluse tulla koondisele kaasa elama,“ sõnas Korvpalliliidu poolne mängudirektor Henri Ausmaa.



„Tuletame meelde, et mängule on tulemas palju rahvast, siis tuleb varuda tavapärasest rohkem aega ning soovitame võimalikult vara kohale tulla. Saku Suurhallis on avatud Eesti koondise fännitoodete pood, kus tulevad esmakordselt müüki EuroBasket 2022 finaalturniiriga seotud fännitooted ning rahvuskoondise uhiuus mänguvorm,“ lisas Ausmaa.



Eesti ja Saksamaa vahelise MM-valikmängu piletid saab soetada Piletitaskust.