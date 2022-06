Alavormis Kontaveit näeb tunneli lõpus valgust

„Olen varem endiste esikümne mängijatega mänginud ja teadsin, et mul on see tase olemas. Olen olnud väga lähedal. Teadsin, et olen võimeline neid mängijaid võitma, ja olen väga õnnelik, et seda lõpuks suutsin,“ lausus esimest korda esikümne mängijaga kohtunud Niemeier. Endisi esikümne mängijaid on tal teiselpool võrku seisnud üheksa, neist võita on ta suutnud ainult ühte, eelmise aasta Clevelandi turniiril prantslannat Caroline Garciat.