DELFI WIMBLEDONIS | Elu suurima võidu saanud Niemeier: teadsin, et olen selleks võimeline

Niemeier tunnistas pressikonverentsil, et lisaks sellele, et see võit paberil tema elu suurim näib, on ka tunne täpselt samasugune. „Tundub tõesti elu suurim. Olen varem endiste esikümne mängijatega mänginud ja teadsin, et mul on see tase olemas. Olen olnud väga lähedal. Teadsin, et olen võimeline neid mängijaid võitma ning olen väga õnnelik, et täna seda ka suutsin,“ rääkis 22-aastane sakslanna.