Laupäeval mälestatakse Pirital motokuningas Joey Dunlopi

2. juulil 2000. aastal hukkus Pirita ringrajal Kalevi Suursõidul motosportlane, mitmekordne maailmameister Joey Dunlop. Motokuningat mälestatakse laupäeva õhtul paraadsõiduga suurel ringil. See kulgeb marsruudil Pirita-Kose, Metsakasti, Randvere, Tammneeme, Haabneeme, Viimsi ning tagasi ringrajale Dunlopi mälestuskivi juurde.

„Mälestussõidule on oodatud kõik motoentusiastid, motosportlased, igapäeva tiirutajad ja paarutajad. Motoparaadi on väga oodatud tervitama pealtvaatajad,“ ütles ürituse eestvedaja Allan Ameljušenko. Joey Dunlopi mälestussõit toimub kaheksandat korda. „Mälestussõit on austusavaldus Iiri mootorrattalegendile Joey Dunlopile, kellele legendaarne Pirita ring jäi kahjuks viimaseks,“ ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.