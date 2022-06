DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveit: ma pole veel valmis oma võimetekohast tennist mängima

„Vastane mängis kindlasti väga hea mängu. Ma ei tunne, et ma mängiks praegu sellist tennist, nagu ma tean, et olen võimeline mängima. Mu füüsiline vorm ei ole veel selline, nagu ta võiks olla, et selliste vastaste tugeva ja raske jõuga löödud palle hästi kontrollida. Tundsin, et mu käsi oli natuke aeglane. Taastumine ei käi veel piisavalt kiirelt. Jõudu on kätes ja jalgades veel vähe,“ rääkis Kontaveit pressikonverentsil Delfile ja Eesti Päevalehele.

„Ma pole ju saanud selleks turniiriks põhimõtteliselt korralikult valmistudagi. Midagi šokeerivat selles kaotuses ei ole. Mul tegelikult on väga hea meel, et ma sain üldse mängida. Mu energia oli siin palju parem, kui ta enne on olnud. Siit saab nüüd hakata edasi trenni tegema. Tunnen tõesti, et olen palju paremas seisus kui näiteks peale Pariisi.“

The Tennis Podcasti ajakirjanik uuris Kontaveidilt tema pika eemaloleku tagamaid ning küsis, kas tal kahtlustatakse ka pikaajalist koroonahaigust.

„Ma ei tea seda. Mul polnud piisavalt palju aega möödas, et seda diagnoosida. Ma ei tea, kas seda hakatakse lugema kolmest või kuuest kuust. Olen kuulnud, et paljudel inimestel võib see tulla, kui hakata väsimuse foonilt või kehva enesetunde pealt liiga ruttu treenima või üle pingutama,“ rääkis Kontaveit.

Hetkel tal enam koroonasümptomeid pole, kinnitas Kontaveit: „Alles natuke aega tagasi olid sümptomid, aga praegu tunnen, et mu energia on palju parem. Varem magasin ma ebanormaalselt kaua ning hommikuti oli võimatu üles tõusta. Tunnen, et see kõik on normaalsemaks läinud.“

Täna õhtul mängib Kontaveit veel paarismänguturniiri avaringis, kus tema ja ameeriklanna Shelby Rogersi vastasteks on sakslanna Vivian Heisen ja britt Samantha Murray.

„Peale Wimbledoni lähen koju ja hakkan loodetavasti kohe trenni tegema. Mul on hea meel, et ma tunnen end paremini. Nüüd tuleb vaid kõvasti trenni teha, et USA turniirideks paremasse füüsilisse ja tennisevormi saada,“ sõnas Kontaveit, kes ei tea veel, kas alustab USA kõvaväljakute turneed San Josest (1. august) või Torontost (8. august). Järgmine suure slämmi turniir US Open algab New Yorgis 29. augustil.