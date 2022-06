Alaliidu juht usub Vipsi jätkamisse: sellepärast, et ta ütles neeger, ei pea veel karjäär läbi olema

„Kõige suurem probleem ongi Red Bulli jaoks see, et lühikese aja jooksul tehti kaks sarnast avaldust. Kui Vipsil juhtus apärdus mänguhoos, siis see, mida kolmekordne maailmameister Piquet Hamiltoni kohta ütles, on minu arvates tunduvalt rängem asi. Loomulikult mõtleb Red Bull kõigi oma äride peale ning ma spekuleeriks, et see otsus tuli hoopis kusagilt kõrgemalt poolt. Mustanahalised ja geikogukond võivad hakata sotsiaalmeedias Red Bulli vastast kampaaniat tegema ja sellega ei saanud ju riskida, et nad Red Bulli energiajookide tarbimisest loobuvad. Tänapäeva maailmas on see paratamatus, et kohe kui keegi midagi teeb või ütleb, lööb sotsiaalmeedias kihama,“ rääkis Asmer Delfile antud intervjuus.