Muutuste tuules? Eesti suusaliit leidis endale uue tegevjuhi

27-aastane Kristjan Koll on talispordiga olnud seotud kogu oma elu. Ta alustas lapsepõlves kahevõistlusest ja suusahüpetest ning jõudis lõpuks murdmaasuusatamise juurde. Ta on esindanud Eesti koondist erineva tasemega võistlustel alates Põhjamaade noorte meistrivõistlustest ja lõpetades täiskasvanute maailmameistrivõistlustega.

Tippspordi kõrvalt omandas Tallinna Reaalkoolis õppinud Koll 2021. aastal bakalaureuse kraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ärirahanduse erialal ning töötas viimased kaks aastat Eesti ühes suurimas iseseisvalt börsile investeerivas varahaldusettevõttes Avaron.

Suusaliidu juhatuse esimees Ago Markvardt: „Alaliidu juhatus on juba selle aasta alguses otsustanud, et me vajame muutuseid, kui me soovime saavutada edu 2026. aastal Itaalias toimuvatel olümpiamängudel. Selle vundamendiks on kogu alaliidu terviklik juhtimine selgete põhimõtete ja püstitatud ootustega, mille nimel pingutavad kõik osapooled - alaliit, sportlased, treenerid, sponsorid ja kogu muu taustajõud.

Kristjani nägemus, kuidas arendada ja juhtida liitu kui tervikut ja selle liikmeid rohkem kaasata, oli viie kandidaadi seast parim. Tema kasuks rääkisid teadmised tippspordist, töökogemus finantsvaldkonnas ja kõrgharidus majanduse alal. Suusaliit on mittetulundusühing ja meie jaoks on tähtis tugev eelarveline distsipliin. Kristjanil on teadmised võimalikest rahastusmudelitest väga tugevad.“

Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll: „Suusaliit ei ole üks ala, üks sportlane ega üks inimene, vaid kuus erinevat spordiala ja palju inimesi, alustades tippsportlastest ja treeneritest ning lõpetades klubide ja harrastajatega. Minu eesmärk on muuta Suusaliit tugevaks ja üksteist toetavaks meeskonnaks, kelle fookuses on rahvusvaheline edu ja noorte järelkasv kõikidel aladel.

Ma soovin, et minu ametiaja lõppedes tunneks iga spordiala esindaja, et ta on osa sellest organisatsioonist, mille juht teeb tööd tema heaks. Seetõttu tahan suve jooksul kohtuda võimalikult paljude alaliidu liikmetega, et nende tagasiside ja eesmärkide pealt enne uue talihooaja algust kokku panna ühtne ja selge nägemus, kuidas kutsuda esile muutusi ja jõuda saavutusteni, mis päriselt tähendust omavad.“