Wimbledoni 2. päeva kokkuvõte: Kyrgios tegi „Kyrgiost“, Williams kaotas dramaatilise maratonlahingu

Päeva skandaal: Kyrgios sülitas fänni suunas

„Ma armastan seda turniiri, mul pole midagi Wimbledoni vastu. Ma lihtsalt arvan, et kogu see sotsiaalmeedia generatsioon inimesi arvab, et nad võivad kõike negatiivselt kommenteerida. See kandub üle ka pärisellu. Lihtsalt sellepärast, et meil on aed vahel ning ma ei saa midagi füüsiliselt teha, sest mul tuleks muidu pahandusi, tunnevad nad, et võivad teha mida iganes tahavad,“ rääkis Kyrgios hiljem pressikonverentsil.

Ajakirjanikud võtsid jutuks ka Kyrgiose sõnavahetuse joonekohtunikuga, mille käigus ta ütles „90-aastased ei näe palli“. Seda austraallane aga verbaalseks ahistamiseks ei pidanud. „Ma lihtsalt ütlesin, et enamus kohtunikke on vanemad ning ma ei arva, et see on ideaalne, kui meie spordis on palju kinni väikestes asjades. Faktiliselt on noorematel inimestel parem nägemine. Kui sa mängid sadade ja tuhandete dollarite peale, kas te arvate, et meil võiks ametis olla inimesed, kes päriselt oskavad hinnata, kas pall läks välja või mitte? Ma lõin palli sisse, vanamees luges selle välja, aga see oli sees. Ilmselgelt, kui see tüüp oleks 40, ei oleks ta seda välja hõiganud,“ sõnas Kyrgios.