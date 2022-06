VIDEO | Nadal edenes suurte raskustega Wimbledoni teise ringi

Kuigi Nadalil õnnestus kaks esimest setti küll numbriliselt veenvalt võita, siis tegelikult mängis Cerundolo nagu võrdne võrdsega. Kolmandas setis võidutseski juba noor argentiinlane ning ka neljandas setis oli Nadal see, kes esimesena oma pallingu loovutas. Cerundolo suutis oma edu hoida kuni 4:3 seisuni välja, aga siis said närvid 23-aastasest tennisist võitu. Kahekordne Wimbledoni tšempion võitis kerge vaevaga kolm geimi järjest ning lõi kolm tundi ja 33 minutit kestnud kohtumise lukku.