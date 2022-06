Peep Pahv: ühiskonna hirm hullunud aktivistide ees võttis Jüri Vipsilt töö

Loomulikult ma tegelikult ei arva, et emotsioonide pulbitsedes üle huulte lendu lastud lause pärast tulnuks Andres Sõpra toonagi mingilgi kujul karistada. Jumal tänatud, et toreda mehe hüüatuse peale lihtsalt naerdi. Isegi Reinar Hallik ise jätkas tema juhendamisel mängimist. Kuid hea tahtmise juures võinuks seda tõlgendada kui tapmisähvardust ning see on kordades krõbedam tegu, kui Jüri Vipsi poolt mängu hoos sõna neeger kasutamine või roosat mütsilotut liiga geilikuks nimetamine.