Ukraina korvpalliklubid löövad uuel hooajal kaasa Eesti-Läti liigas. Jalgpallis tahavad ukrainlased koguda kõik parimad ja alustada 20. augustil meistrivõistlusi. Ent küsimus on mängupaikades. Praegu on töös plaan hakata pallima kolmes linnas, aga kaht neist tabasid just raketilöögid. Samuti ei teata, mida teha eurosarjades mängivate klubidega, kellel praegustes oludes kuluks euromängudele reisimiseks kolm päeva. Seega võidakse meistrivõistlused osaliselt ka naaberriikidesse kolida.