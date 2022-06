Saksmaa korvpallikoondis ei tule Tallinnasse nalja tegema. MM-i valikturniiri esimeses ringis saadi Eestilt lüüa ja pole vähimatki kahtlust, et nad ihkavad korraldada neljapäeval Saku suurhallis kättemaksuaktsiooni. Jõudu on neil varasemast rohkem, koosseisus on kaks NBA-s pallivat mängijat Dennis Schröder ja Isaac Bonga, lisaks veel viimati Moskva CSKA-s mänginud Johannes Voigtmann.