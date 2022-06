DELFI VIDEO | Henri Drell NBA suveliigast: kui päikesepaistet näed, tuleb kohe tuld anda

Drelli enda sõnul lootis ta tegelikult juba NBA draftis valituks osutuda, kuid paraku nii ei läinud. „Oleme ausad, et kui sa mängid Itaalia viimases satsis ja viskad keskmiselt kümme punkti, siis ma ei tea, kas nad sind väga üldse vaatavad. Kui sa pidevalt nende nina all mängid, siis jääd ka poole rohkem silma,“ rääkis 21-aastane korvpallur, et teisel pool ookeani mängimine tuli tema karjäärile kindlasti kasuks.