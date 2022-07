Olümpial on peagi kolm sugu: ujumisliit keelas mehena sündinutel võistelda koos naistega ja loob transsoolistele atleetidele oma võistlusklassi

Sellega oli FINA esimene spordiorganisatsioon, kes julges tõmmata selge piiri, kuulutades välja, et mehena siia ilma tulnutel on keelatud osaleda tiitlivõistlustel naiste klassis ka siis, kui nad on muutnud oma sootunnuseid. Ka testosterooni määr, mida eelmiste reeglite põhjal tuli kärpida vastava tasemeni, et starti pääseda, ei mängi enam mingit rolli. Tõsi, üks erand jäi – kui sportlane on käinud soovahetuslõikusel enne 12. eluaastat, siis võib teda nimetada naiseks. Väiksematel võistlustel võivad transsoolised naiste arvestuses esialgu osaleda, kuid nende püstitatud rekordeid ei kinnitata. Naisena sündinutel pole meeste võistlustel osalemiseks takistusi. Otsuse poolt hääletas Budapestis FINA kongressil osalenutest 71%. „Jah, me peame andma sportlastele võimaluse võistelda, aga teisalt kaitsma naisujujate õigusi,“ selgitas alaliidu president Husain Al-Musallam.