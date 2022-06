Saksamaal säranud Jõesaar klubiotsingutest: praegu on vaikus, loodetavasti koondisemängud muudavad seda

„Kindlasti oleks kergem kohtumisele minna, kui oleksime vahepeal mänginud. Aga see pole otsustav. Peame minema sajaga peale,“ tõdes Eesti koondise treeningu järel ääremängija Janari Jõesaar. Seekordne rahvusmeeskondade aken on eelnevatest mõnevõrra erinev, sest enamike korvpallurite hooaeg päädis kevadel. Peale väikest puhkust higistavad atleedid taas saalides, ent viimastest ametlikest kohtumistest tekkis sisse pikem paus. Eesti koondis timmis juuni keskel vormi kahes suletud uste taga toimunud sõprusmängus soomlastega, aga see oli ka kõik.