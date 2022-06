Eesti riik kehtestas Rally Estoniale tulla soovinud Venemaa rallipaarile sissesõidukeelu

Rally Estonia korraldajad kinnitasid juba varasemalt, et nad on otsustanud eirata rahvusvahelise autoliidu (FIA) poliitikat ega lase Venemaa ja Valgevene võidusõitjaid starti ka neutraalsete sportlastena. „See on nii Rally Estonia, Eesti autospordi liidu kui ka Eesti olümpiakomitee otsus, et meil ei stardi ei Vene, Valgevene ega neutraalse lipu all sportlased. Nii kaua, kui see otsus on meie käes, Grjazin siia ei tule,“ ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava mai keskel Betsafe’i podcastis.