Thierry Neuville järjekordsest pettumusest: Hyundais on vaja kiiresti muutusi, hooaja algus on olnud katastroofiline

„Maagilist lahendust mul pole. Inimesed pingutavad, aga minu arvates on vaja suurt ümberkorraldust. Loodan, et näeme varsti muutusi,“ sõnas Neuville. „Tiim usaldab mind, aga hooaja algus on olnud katastroofiline. Me pole sel tasemel, kus peaksime olema ja kus ootasime, et oleme. Peame kiiresti asjad korda saama.“