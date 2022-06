Veebruaris Venemaal vahistatud naiste NBA tähe kohtuprotsessi algus sai viimaks paika

Griner vahistati 17. veebruaril ja Venemaa ametivõimud väitsid, et Šerementjevo lennujaamas leiti korvpalluri käsipagasist kanepiõli. Selle omamine on Venemaal keelatud. Süüdimõistmisel võib aastaid Jekaterinburgi UMMC-d esindanud ameeriklannat oodata kuni kümne aasta pikkune vanglakaristus.

Sellest ajast saadik on Griner viibinud eeluurimisvanglas ning kohalikud võimud on kohtuprotsessi pidevalt edasi lükanud. BBC teatel toimus sel esmaspäeval viimaks eelistung, kus oli kohal ka Griner.

Eelistungil otsustati, et kohtupidamine Grineri üle algab reedel ehk 1. juulil. Kogu kohtuprotsessi vältel peab naiste NBA täht jätkuvalt eeluurimisvanglas elama. Ametlikult pikendati ameeeriklanna kinnipidamist veel kuue kuu jagu.

BBC toob välja, et juhul, kui Griner mõistetakse kohtus õigeks, on Venemaa valitsusel õigus otsus ümber lükata ja korvpallur ikkagi trellide taha saata.

USA välisministeerium teatas mai alguses, et nende hinnangul võeti Griner kinni alusetult. Koos selle avaldusega muutus ka USA valitsuse taktika. Kui varem lasti Venemaa õigussüsteemil – see on korrumpeerunud ja Vladimir Putini käpa all, aga mingil määral siiski toimib – oma tööd teha, siis sellest hetkest hakati aktiivselt tegutsema, et Griner kodumaale tuua.

„Minu peamine prioriteet on aidata ameeriklastel, kes on illegaalselt kinni peetud, koju tagasi jõuda,“ sõnas möödunud pühapäeval USA välisminister Anthony Blinken. „Ma ei saa rääkida detailselt, mille kallal töötame, aga võin öelda, et see on meie absoluutne prioriteet.“

Griner tuli 2014. aastal Phoenix Mercuryga WNBA meistriks. Tähtede Mängule on ta valitud seitsmel korral. Griner kuulub endiselt Mercury ridadesse. Alatest 2014. aastast on ta esindanud ka Jekaterinburgi UMMC-d, kus ta mängib ajal, mil WNBA hooaega ei toimu. (sügis - kevad). USA koondisega on ta kahel korral tulnud olümpiavõitjaks.