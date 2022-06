Eesti naiskond püstitas Pariisi MK-etapil võimsa rahvusrekordi

Väga oluline on ära märkida, et Lisell Jäätma on peale Pariisi etappi tõusnud maailareitingu tabelis kõrgele kuuendale kohale.

Plokkvibu naiskonna liikme kommentaar Maris Tetsmann tagasivaade hooajale: „Oleme naiskonnaga sel hoojala teinud suure arenguhüppe. Kui eelmisel aastal olime hädas veerandfinaalist edasi saamisega, siis sel hooajal oleme näidanud, et meie koht on maailma tippude kõrval. Meie individuaalsed tulemused on tõusnud, mis on meid naiskonnana tõstnud maailma paremikku. Oleme stabiilselt viiel järjestikusel võistlusel olnud viie parima hulgas. Hooaja viimasel võistlusel Pariisis saavutasime viienda koha, oleme veidi pettnud, sest me lasime väga hästi. Tegime uue Euroopa rekordi ja kordasime maailmarekordit. Hooaja lõpuks oleme maailma edetabelis jõudnud neljandale kohale.“