DELFI WIMBLEDONIS | Võidukalt alustanud Kontaveit: mul on hea meel, et ma selle mängu vastu pidasin

„Mäng oli tõusude ja mõõnadega. Tundsin, et alustasin väga hästi, aga siis läks mu tase natuke alla. Olen väga rahul, et avaseti enda poole kallutasin ja teises setis juba palju paremini mängisin. Mul on hea meel, et ma selle mängu vastu pidasin. Isegi kui korraks energia kukkus, leidsin selle peagi jälle üles. Ei olnud sellist ühtlast ärakukkumist. Üks mäng on peetud, homme on lihtsam päev. Eks homme ole näha, kuidas keha täispikast mängust toibunud on. Raske on ennustada, kuidas ma end homme tunnen,“ avaldas Kontaveit lootust, et on koroonaviirusest tulenenud vormilanguse lõplikult seljataha jätnud.