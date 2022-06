Kontaveit: ma pole tükk aega ühegi võidu üle nii väga rõõmustanud

Maailma kolmas reket Anett Kontaveit säras pärast Wimbledoni avaringi matši võitu turniiri suuruselt kolmandal väljakul nagu kevadine päike, suu kõrvuni. Lõpu leidis ju ikkagi 67 päeva kestnud võidupõud ja kinnitust sai tõik, et ta on pärast koroonaviiruse läbipõdemise raskeid järelmõjusid füüsiliselt võimeline matšidel lõpuni vastu pidama. Pärast rabedat avasetti näitas ta kohati oma parimate päevade tasemel äralööke ja tõrjeid. USA-d esindav horvaaditar Bernarda Pera (WTA 126.) luhtas ridamisi häid võimalusi – kümnest murdepallist sai ta kätte ainult kaks – ja murdus lõpuks vaimselt. Kontaveitile läks tunni ja 21 minutiga kirja 7 : 5, 6 : 1 võit.

Kas vana Anett on tagasi? „Mingi osa sellest,“ muigas Kontaveit hiljem pressikonverentsil.

„Ma ei olegi tükk aega ühegi võidu üle nii väga rõõmustanud. Kindlasti ei olnud see mu elu ilusaim võit, aga mul on hea meel, et ma terve mängu vastu pidasin. Enne siia tulekut ei teadnud ma, kas üldse mängidagi saan, aga nüüd olen suutnud vähemalt ühe ringi võita – see on minu jaoks väga-väga positiivne.“

Avasetis olid mõlemal mängijal oma tõusud ja mõõnad. Kontaveiti sõnul olid tema kõikumised seotud ennekõike energiataseme langusega: „Alustasin väga hästi, aga siis lasin oma taseme pisut alla. Isegi kui mul energia korraks kukkus, sain selle ruttu jälle üles. Ei olnud sellist ühtlast kukkumist. Teises setis mängisin juba paremini. Vastane hakkas rohkem riskima ja eksima ning punktid olid lühemad, mis aitas kindlasti kaasa sellele, et teises setis energia enam ei kukkunud.“

Kontaveit kinnitas, et oleks valmis füüsiliselt isegi veel ühe seti pidama, kui see vajalik oleks, mis on tohutu edasiminek võrreldes kuu aja taguse French Openi avaringi mänguga, kus tal oli teises setis raske püstigi seista.

„Kui peaksin, siis ma kindlasti teeksin seda. Muidugi oli kasulikum, et ma ei pidanud kolmandat setti mängima. Eks paistab, kuidas keha täispikast mängust toibub. Raske on ennustada, kuidas ma end homme tunnen,“ lisas ta.