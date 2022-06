DELFI WIMBLEDONIS | Avaringis kaotanud Kanepi: ma ei suutnud täielikult kohtumisele keskenduda

Kanepi sõnul põhjustasid vastase löögid talle täna suuri proobleme: „Ta pallid põrkasid natukene kõrgemale, kui ma praegu ise muru peal mängides harjunud olen. Mulle tundus, et ma jäin just nende kõrgete löökide ajastamisel hätta.“ Raskusi valmistas ka Parry ühe käega löödud tagantkäelöök: „Vahepeal tulid pallid ikka väga kiirelt tagasi. Ta võttis mõningaid lööke poolelt põrkelt ja ma ei saanud aru kuhu need pallid täpselt lendavad.“

„Üleüldiselt tundus, et mul olid mõned väga head servigeimid ja mõned, mis nii hästi ei õnnestunud. Ma arvan, et mitte ainult serv, vaid ka kogu mäng käis üles-alla,“ võttis Kanepi oma mängu kokku.

„Üldjuhul tuleb paarismängu mängimine üksikmängu puhul kasuks, aga liiva ja kõvakattega väljakutel võivad mängud venida sedavõrd pikaks, et seal ei taha lihtsalt paari mängida. Murul on põrge kiirem ja mängud lühemad, mis annab võimaluse näiteks lendpallide harjutamiseks,“ põhjendas Kanepi seda, miks ta tavaliselt suure slämmi turniiridel paarismängus ei osale.

Kanepi sõnul ta pärast valusat kaotust enam eriti motiveeritud pole, aga mängimisest kõrvale ei kavatse hiilida: „Tuleb mängida, sest mul on juba paarilisega asi kokku lepitud. Ma sain aru, et ta tahab siin oma viimase turniiri teha ja küsis mu käest, kas oleksin nõus temaga mängima. Ütlesin alguses, et ta prooviks endale mõne muu partneri leida, aga see ei õnnestunud.“