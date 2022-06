Ecclestone'i sõnul kavatseb Mercedese pealik Lewis Hamiltoniga lepingu lõpetada

„Mulle tundub, et ta isegi enam ei ürita, mis pole üldse tema moodi. Ta on väga võitlushimuline tüüp, aga praegu võtab kaotusi minu maitse jaoks liiga lihtsalt,“ rääkis Ecclestone Daily Mailile antud intervjuus.

91-aastase ärimehe sõnul on Wolffil Hamiltoni käitumisest kõrini saanud ning Ecclestone'i arvates võib asi päädida lepingu lõpetamisega.

„Võimalik, et Hamilton müüb oma koha Totole (Toto Wolff) maha. Mina saan asjadest niimoodi aru, et Hamilton kirjutab poole oma tuleva hooaja töötasust korstnasse ning Toto saab seejärel teha ühe oma maagilistest diilidest, pakkudes uuele sõitjale kordades vähem palka ja hoides sellega 20 miljonit kokku,“ avaldas Ecclestone arvamust, et käesoleva hooaja järel võib Hamiltoni Mercedese seiklus oma lõpu leida.