PINGERIDA | Kes olid Colorado Avalanche'i Stanley karika võidus kümme võtmetegelast?

10. Stan Kroenke. Hea juhi ja firmaomaniku tunnus olevat tugeva tiimi koostamine. Mitmes erinevas spordiliigas meeskonda omava Kroenke viimased 135 päeva on fantastilised:

Los Angeles Rams võitis Ameerika jalgpalli liiga NFL.

Colorado Mammoth võitis sealse lakrossi sarja NLL.

Colorado Avalanche võitis hokiliiga NHL.

Vigastustest räsitud Denver Nuggets jäi korvpalliliiga NBA kohamatšides alla hilisemale meistrile Golden State Warriorsile, aga samas kannab tiimi vormi viimase kahe põhihooaja kõige väärtuslikum mängija Nikola Jokic.

Londoni Arsenal… (vaatan oma märkmeid)... okei, Kroenke Sports Entertainment pole nii võimekas organisatsioon, et suudaks Arsenali suguse õnnetuse mudast välja rebida. Aga kes suudaks? Kuid suures plaanis on ilmne, et Stan on viimastel aastatel pannud personali ja otsustega täkkesse.