Kas Tänak võib Hyundaist lahkuda?

Keenia ralli näitas ilmekalt, kes on kes ja mis on mis. Toyota sai nelikvõidu ja seda põhjusel, et neil oli stardis ainult neli autot. Hyundai etteastet kirjeldati sotsiaalmeedias nagu Benny Hilli sõud. Tõesti, pane Benny Hilli saate lõpumuusika mängima ja näita siis kiirendatult, kuidas Ott Tänaku käigukang esmalt mõraneb ja siis pooleks murdub, järgmisel päeval auto suitsema hakkab ja seisma jääb ning pühapäeval roolivõim ta teekonna lõplikult katkestab. Kuidas Thierry Neuville’i sõiduvahend keeldub veesilmast läbi sõitmise tõttu neli minutit käivitumast ja seejärel piiratud nähtavuse tõttu puud rammib, Kuidas Oliver Solberg liivas ukerdab... No on naljakas, aga tegelikult ei ole.