Võrkpallikoondise peatreener Alessandro Orefice: peame õppima pinge all hästi mängima

Jätkame tööd igas vallas. Nagu ütlesin, siis peame palju tähelepanu pöörama mentaalsele poolele, et seal samm edasi teha. Tahan näha, et mängijad ei looda vastase vigadele, vaid minnakse ise asju otsustama. Aga samuti on oluline kogu muu asja juurde käiv, meie süsteemi juurutamine. Me oleme paar kuud saanud koos tööd teha, aga palju on veel ees. Kindlasti loodan ma, et klubihooajal astuvad mitmed sammu edasi ja saavad välisliigades hea kogemuse. Ka see on järgmist suve silmas pidades väga tähtis.