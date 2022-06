Londoni Arsenal palkas veel ühe väravavahi. Kas Karl Jakob Hein läheb uuesti laenule?

Turner on sel suvel Arsenali kolmandaks ostuks. Varasemalt on klubiga liitunud brasiillasest ääreründaja Marquinhos ning portugallasest poolkaitsja Fabio Vieira.

USA koondises kerkis Turner esinumbriks mullu ja seejärel on ta kirja saanud 18 kohtumist.

Arsenali esikindaks on Inglismaa koondislane Aaron Ramsdale. Turneri täita jääb ilmselt teise väravavahi roll. Samas on siiamaani klubi nimekirjas ka Bernd Leno, kes on suvel ilmselt Londoni suurklubist siiski lahkumas.